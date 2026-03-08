Лукашенко захотел переименовать кофе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил переименовать кофе американо. Один из вариантов нового названия — «черный кофе». Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого», опубликовавший видео с белорусским лидером.

© Пресс-служба Президента Республики Беларусь

В воскресенье Лукашенко посетил ресторан сети быстрого питания «Мак.бай» в Минске. Директор сети Виктория Данько продемонстрировала президенту, как работает стенд самообслуживания. Она предложила высокопоставленному гостю кофе американо.

Лукашенко, услышав это название, на мгновение задумался и сказал:

«Американо надо переименовать в белорусский бренд. В скобочках пока пиши "американо", когда привыкнут, тогда…»

Он согласился с предложенным Данько вариантом: «черный кофе».