Очередные поиски малазийского самолета MH370 закончились безрезультатно

Последняя поисковая операция самолета рейса Malaysia Airlines MH370, который пропал без вести 12 лет назад, завершилась в январе без результата, сообщило в воскресенье министерство транспорта Малайзии.

© Российская Газета

Поиски, начавшиеся в декабре, охватили площадь около 15 тысяч квадратных километров, но усилия "не принесли никаких находок, подтверждающих местоположение обломков самолета", уточняется в заявлении минтранса страны.

Компания Ocean Infinity, базирующаяся в Британии и США, возглавила поиски, завершившиеся 23 января, уточняет France 24. В попытке найти самолет Ocean Infinity запустила автономные подводные дроны, способные погружаться на глубину до шести тысяч метров. Компания проводила предыдущие безуспешные поиски в 2018 году. Несмотря на это, ни самолет, ни пассажиры, ни черные ящики так и не были найдены.

Семьи китайских пассажиров опубликовали открытое письмо в воскресенье, в 12-ю годовщину исчезновения рейса, в котором жаловались на недостаток информации, получаемой ими в ходе последних поисков.

"За последние два месяца мы неоднократно связывались с министерством транспорта Малайзии через авиакомпанию Malaysia Airlines и китайское правительство, но не получили ответа", - сообщили они.

Boeing 777, перевозивший 239 человек, исчез с радаров 8 марта 2014 года по пути из Куала-Лумпура в Пекин. Две трети пассажиров были китайцами, остальные - малайзийцы, индонезийцы и австралийцы, а также граждане Индии, США, Нидерландов и Франции.