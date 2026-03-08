Владимир Зеленский уклончиво ответил на вопрос о том, как реагирует на критику со стороны президента США Дональда Трампа в свой адрес, пишет РИА Новости со ссылкой на региональные СМИ.

В четверг, 5 марта, глава США назвал украинского лидера преградой для урегулирования конфликта на Украине. Политик добавил, что что у Зеленского осталось еще меньше козырей, чем было ранее, и призвал его пойти на сделку.

Трамп заметил также, что президент России Владимир Путин «готов заключить соглашение».

Трамп заявил о готовности Зеленского заключить «сделку»

Журналисты попросили Зеленского прокомментировать высказывания президента США.

«Если вы видите, что критики становится больше, это значит, что мы и помогаем больше. Главное помочь людям, остальное не так важно», — ответил украинский лидер.

Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал направить опытных украинских специалистов по борьбе с дронами на американские базы на Ближнем Востоке с тем, чтобы помочь США в отражении атак иранских беспилотников.