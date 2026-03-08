Аракчи жестко ответил Трампу

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи официально подтвердил подготовку к избранию нового верховного лидера страны. В интервью телеканалу NBC он сообщил, что процесс находится в ведении Совета экспертов и будет завершен в ближайшее время.

По словам министра, в настоящий момент государственное управление в республике осуществляется в особом режиме.

«Совет временного руководства теперь у власти, и они выполняют свои функции в отсутствие лидера», — подчеркнул Аракчи.

Глава ведомства также добавил, что неопределенность в вопросе верховной власти скоро будет устранена, так как «новый верховный лидер будет вскоре избран советом экспертов».

Кто управляет Ираном: убитые лидеры и структура власти

При этом он жестко подчеркнул: "Мы никому не позволяем вмешиваться в наши внутренние дела. Это дело иранского народа - избрать своего нового лидера".

"Ассамблея экспертов справится с этой работой. Это дело только иранского народа, и никого больше", - добавил Аракчи, комментируя заявления Трампа о том, что он должен иметь голос в процессе выбора нового верховного лидера Ирана.

Президент США Дональд Трамп публично заявил о намерении лично контролировать смену власти в Тегеране. Глава американского государства подчеркнул, что намерен сам выбрать будущего лидера Исламской республики, фактически отказав иранскому народу в праве на самостоятельное решение и назвав местных кандидатов неподходящими.