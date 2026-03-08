Иран назвал преждевременным обсуждение условий прекращения огня с США

Тегеран не считает нынешний этап конфликта подходящим для разговора о прекращении огня.

Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в эфире телеканала NBC.

«На самом деле, мы еще не подошли к этому моменту», — сказал министр, отвечая на вопрос о приемлемых для Ирана условиях завершения боевых действий.

Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Под удары попал Тегеран и другие объекты. Иран отвечает атаками по израильской территории и американским базам в регионе.