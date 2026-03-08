NYP: Эвтаназия убила больше жителей Канады, чем Вторая мировая война

Общее число жителей Канады, обратившихся к процедуре эвтаназии, может достичь 100 тысяч еще до того, как с запуска программы пройдет 10 лет. Об этом в субботу, 7 марта, сообщили в The New York Post (NYP).

В 2024 году количество канадцев, которые решились на процедуру, составило 15 767 — 5,1 процента от всех смертей в стране.

В материале добавили, что ежедневно к процедуре добровольного ухода из жизни прибегали 43 канадца, а всего за прошлый год власти зафиксировали 22,5 тысячи соответствующих запросов.

Программу запустили в 2016 году — с того момента было выдано 76 475 разрешений. Если число летальных исходов преодолеет отметку в 100 тысяч, то это превысит потери Канады за Вторую мировую войну.

Кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич, в свою очередь, рассказала, что суицид — это не спонтанное решение, а процесс, имеющий явные признаки.

Согласно статистике, каждые 45 секунд в мире совершается самоубийство. «Вечерняя Москва» вместе с экспертами разбиралась в этой теме, чтобы понять, как распознать склонных к самоубийству людей.