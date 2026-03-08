Война США и Ирана нанесла серьезный урон экономикам крупных стран Европы и Азии, пишет обозреватель Дэвид Дж. Линч в статье для The Washington Post.

По его данным, последствия уже ощутили на себе Италия, Бельгия, Китай, Индия и Южная Корея, зависимые от поставок нефти и газа через Ормузский пролив.

Аналитик заметил, что Южнокорейский фондовый рынок упал на 20%, а Нью-Дели столкнулся с новым обвалом национальной валюты по отношению к доллару.

Индия за счет бюджета субсидирует розничные цены на энергоносители, тратя на это ежегодно более $32 млрд, уточнил Линч.

Автор статьи уточнил, что приостановка работы площадок компании QatarEnergy привела к тому, что цена на газ в Европе выросла в 1,5 раза, до $800 за 1 тыс. куб. м.

По его словам, эскалация на Ближнем Востоке отразилась и на авиаперевозках. Логистическим компаниям пришлось разрабатывать новые, окольные, тщательно продуманные маршруты, покупать авиационное топливо по новым ценам, что выросли на 72%, констатировал Линч.