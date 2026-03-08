МИД Ирана резко высказался об ударах по нефтехранилищам

Удары по нефтехранилищам в Иране являются химической войной против иранцев. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

В воскресенье Багаи заявил в соцсети Х, что «преступная война США и Израиля» против иранского народа вступила в новую опасную фазу. Теперь удары умышленно наносятся по энергетической инфраструктуре Ирана.

«Эти атаки на нефтехранилища представляют собой целенаправленную химическую войну против иранских граждан», — написал Багаи.

Ранее Израиль и США атаковали нефтехранилище, расположенное на южной окраине Тегерана.