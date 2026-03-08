Израиль пообещал преследовать каждого следующего преемника верховного лидера Ирана

Израильские военные пообещали продолжить преследование каждого следующего преемника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Их заявление передает Reuters.

Военные Израиля пообещали преследовать каждого, кто станет новым верховным лидером — тем самым сделан намек духовенству страны, ответственному за выбор верховного лидера Исламской республики, указывает агентство. Предупреждение было сделано в преддверии заседания, где будет избран новый глава государства.

Совет экспертов Ирана 8 марта достиг консенсуса в выборе нового верховного лидера Исламской республики.