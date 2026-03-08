Бывший рэпер победил экс-премьер-министра на выборах в Непале

Экс-рэпер против бывшего главы правительства - таким было принципиальное противостояние двух главных политических конкурентов, которые сошлись в одном округе на парламентских выборах в Непале, претендуя на депутатский мандат. Уверенную победу одержал 35-летний Балендра Шах, являющийся лидером Национальной независимой партии (ННП). Шах, который был в прошлом очень популярными рэп-певцом, а затем стал мэром Катманду, разгромил в битве за голоса избирателей 77-летнего Кхадга Прасада Шарма Оли. Последний еще совсем недавно занимал пост премьер-министра страны и сейчас возглавляет Компартию Непала (CPN-UML).

Шах и Оли сошлись в избирательном округе Джапа-5. Шах сумел заручиться поддержкой более 68 тысяч голосов, обойдя экс-премьера на 50 тысяч, то есть более чем в три раза. Оли набрал менее 19 тысяч.

Вокруг данной схватки был особый ажиотаж не только из-за противостояния лидеров двух ведущих партий, но и потому, что Балендра Шах в сентябре 2025 г. был во главе сил, которые заставили в результате "революции Z" отказаться от власти и согласиться на досрочные выборы правительство Непала. Тогда премьер-министром был как раз Оли. Как видно, у последнего реванша не получилось. Наоборот, была подтверждена победа молодого политика.

В целом этот результат личного противостояния стал хорошим отражением ситуации, которая сейчас складывается по итогам парламентских выборов в Непале, прошедших 5 марта. В настоящий момент еще идет подсчет голосов, но уже очевидно, что Национальная независимая партия Шаха идет к уверенной победе. Из 165 одномандатных округов уже подтверждена победа ее представителей как минимум в 120. По итогам голосования на пропорциональной основе между партиями будет разделено еще 110 мандатов. Сейчас понятно, что ННП получит итоговое большинство в парламенте, вопрос лишь в том, сможет ли она забрать две трети мандатов, что даст ей практически неограниченные полномочия.

В любом случае при подтверждении большинства ННП сможет сформировать новое правительство и выбрать премьер-министра. С большой долей вероятности им станет как раз Балендра Шах. Последний является очень яркой фигурой, которая стремительно ворвалась в политику Непала на волне протеста молодежи.

До прихода в политику Шах был известен как рэп-исполнитель Бален (сокращение от имени), критиковавший политический истеблишмент страны. Его песни, посвященные коррупции и социальному неравенству, нашли отклик у молодежи. Один из его популярных треков Balidan ("Жертва"), выпущенный в 2019 году, набрал более 12 миллионов просмотров на YouTube.

На волне своей популярности и недовольства народа коррупцией Шах в 2022 году неожиданно победил на выборах мэра Катманду, а в ходе "революции поколения Z" был во главе протестующих. Шах редко общается с традиционными СМИ, предпочитая напрямую обращаться к аудитории через социальные сети. На его страницы в соцсетях подписаны миллионы пользователей, что делает его одним из самых популярных политиков среди молодежи страны.

Если ничего неожиданного не случится, то весьма молодой (для политика) бывший певец станет новым лидером 30-миллионной страны. Тогда перед ним станут уже новые задачи и проблемы, включая бедственное положение в экономике, неравенство, коррупцию. Даже сторонники Шаха признают, что на самом первом этапе ему придется столкнуться с кадровой проблемой - в его окружении мало "традиционных" опытных управленцев и технократов.