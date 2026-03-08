"Причинить страдания": аналитик предрек США народную ненавсить из-за Ирана

Военный аналитик и подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис подверг резкой критике текущую военную кампанию Вашингтона в Иране. По его мнению, действия американского командования не способствуют реализации военных задач, а лишь провоцируют рост антиамериканских настроений и консолидацию иранского общества.

Комментируя эскалацию конфликта, эксперт отметил, что если основной задачей Соединенных Штатов является причинение страданий гражданскому населению, то эта цель «безусловно, будет достигнута». Однако Дэвис подчеркнул бессмысленность такого подхода для реализации интересов Вашингтона. По его словам, «разрушение ради разрушения не имеет никакого смысла», так как подобные шаги лишь заставляют иранский народ «ненавидеть нас еще больше».

Аналитик также указал на обратный эффект от проводимых операций, которые вместо ослабления правящего режима способствуют «сплочению иранского народа вокруг правительства».

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал нанесение массированных ударов, допустив возможность «полного уничтожения» объектов и районов, которые до настоящего момента не рассматривались в качестве целей.