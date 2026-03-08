Иран просит помощи России и Китая в конфликте с США

Тегеран рассчитывает на содействие Москвы, Пекина и других партнёров в урегулировании ситуации вокруг Ирана.

Об этом заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани РИА Новости.

«Названные вами страны могут сыграть эффективную роль в укреплении дипломатических процессов, деэскалации напряжённости и поддержке принципов международного права», — подчеркнула Мохаджерани.

Она также добавила, что Иран ожидает от мирового сообщества ответственного подхода к нарушению международного права, ударам по гражданскому населению и агрессии против республики. Гуманитарное сотрудничество и поддержка, по её мнению, помогут облегчить страдания мирных жителей.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по Тегерану и другим объектам. Иран отвечает атаками по израильской территории и американским базам в регионе.