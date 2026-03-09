"Катастрофа": в Норвегии ужаснулись, произошедшему в Иране

Удары американских войск по иранским топливным складам спровоцировали масштабную экологическую катастрофу, последствия которой затронут регион в ближайшие десятилетия.

Эксперты и официальные лица Тегерана заявляют о массированном выбросе токсичных веществ, что фактически приравнивает военную операцию к ведению химической войны против мирного населения.

«Даже канализационные стоки в Тегеране загорелись после нападений на топливные склады. США развязали экологическую катастрофу, которая будет вызывать рак и другие болезни на протяжении десятилетий», — сообщил в социальной сети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

Аналитик также подверг резкой критике западную политико-медийную элиту, которая, по его мнению, пытается цинично преподнести разрушительные действия Вашингтона и Тель-Авива как некий «гуманитарный проект».

Ранее представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни подтвердил информацию о прицельных ударах по четырем крупнейшим нефтехранилищам страны. В Министерстве иностранных дел республики подчеркнули, что подобные методы ведения войны недопустимы из-за долгосрочного вреда окружающей среде.

«Атака равносильна химической войне против иранских граждан, поскольку в воздух выбрасываются опасные токсичные вещества», — констатировали в дипломатическом ведомстве.

Ранее СМИ отмечали, что ядовитый шлейф от горящих объектов уже начал распространяться на жилые районы, создавая прямую угрозу здоровью миллионов людей.