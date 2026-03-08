Олланд намерен вновь принять участие в президентских выборах во Франции

Бывший президент Франции и нынешний депутат парламента от левой Социалистической партии Франсуа Олланд намерен вновь участвовать в президентских выборах, которые состоятся в республике в 2027 году.

Об этом сообщает радиостанция RTL со ссылкой на окружение экс-президента.

— Олланд больше не скрывает своего желания вернуться в Елисейский дворец. Несмотря на скептицизм большей части левых сил, бывший президент республики считает себя спасителем от (правой партии — прим. «ВМ») «Национальное объединение», если к президентским выборам 2027 года не появится ни одного достойного кандидата, — говорится в материале.

Олланд надеется на возможность вернуться в Елисейский дворец. Один из его внутренних оппонентов отметил, что в условиях меняющейся международной обстановки статус Олланда как политического ветерана предоставляет ему определенные преимущества. Кроме того, Олланд планирует сосредоточиться на привлечении голосов в тот момент, когда его соперники покинут президентскую гонку и потеряют поддержку, сообщает радиостанция.

Тем временем действующий президент страны Эммануэль Макрон стал первым за 20 лет президентом Франции, не попавшим в рейтинг 50 наиболее популярных политиков республики, который ведется с 2003 года. Он занял 51-ю строчку, уступив 50-е место ушедшему в отставку с поста премьер-министра Франсуа Байру.