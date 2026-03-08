Власти ОАЭ назвали недостоверной информацию о том, что Эмираты нанесли удар по опреснительному комплексу в Иране. Об этом пишет The Jerusalem Post.

В воскресенье, 8 марта, израильский портал Ynet заявил, что армия ОАЭ нанесла удар по иранскому опреснительному заводу. Журналисты уточнили, что это была первая атака Эмиратов на цель в Иране.

«Высокопоставленный чиновник ОАЭ опроверг информацию о нанесении удара по иранскому заводу по опреснению воды», — говорится в публикации.

Собеседник издания отметил, что страна не стала бы бить по гражданским объектам, если бы решила вступить в войну, а атаковала бы военную цель.

Ранее Axios сообщил, что ОАЭ рассматривают возможность нанесения удара по ракетным комплексам Ирана, чтобы добиться прекращения иранских ракетных и беспилотных ударов по своей территории.