Еще одна страна Европы обвинила США и Израиль в нарушении международного права

Швейцария считает, что атаки США и Израиля на Иран — это нарушение международного права.

Об этом изданию SonntagsZeitung заявил швейцарский министр обороны Мартин Пфистер.

«Соединенные Штаты и Израиль атаковали Иран с воздуха. При этом они, как и Иран, нарушили международное право, считает Федеральный совет», — сказал он, имея в виду правительство страны.

Он пояснил, что эта атака нарушает «запрет на насилие». Министр призвал все стороны прекратить боевые действия для защиты мирного населения.

До этого власти Испании, реагируя на заявления США о возможном разрыве торговых связей, подчеркнули важность соблюдения норм международного права и существующих договоренностей между Европейским союзом и Штатами.

3 марта США заявили о разрыве всех торговых отношений с Испанией, поскольку она отказалась увеличить военные расходы до 5% ВВП.