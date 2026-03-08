Раскрыт тайный план Трампа

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность проведения наземной операции по захвату стратегического острова Харк в Персидском заливе. По данным источников, этот шаг позволит Вашингтону установить полный контроль над экспортной инфраструктурой Тегерана.

Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники среди американских чиновников, захват острова обсуждается как приоритетный сценарий экономического давления. Издание подчеркивает, что данный объект является ключевым узлом для исламской республики, так как «через остров Харк проходит около 90% поставок иранской нефти на мировой рынок». Официальных комментариев со стороны Белого дома по поводу готовящейся атаки на терминалы пока не поступало.

Помимо захвата нефтяных объектов, Вашингтон и Тель-Авив ведут консультации по нейтрализации ядерного потенциала противника. По информации источников, в настоящее время стороны активно «обсуждают отправку спецподразделений для захвата ядерного объекта в Натанзе, где хранятся запасы обогащенного урана».