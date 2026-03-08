Китай сделал громкое заявление по Тайваню

Министр иностранных дел Китая Ван И на ежегодной пресс-конференции заявил, что Пекин категорически не приемлет концепцию, согласно которой миром должны управлять исключительно крупные державы. По его словам, возрождение Китая с его 1,4-миллиардным населением не будет копировать путь традиционных империй, стремящихся к гегемонии и экспансии. Вместо этого Поднебесная предлагает строить многополярный мир, основанный на равноправии всех стран.

© Московский Комсомолец

Глава китайской дипломатии подчеркнул, что история доказала: соперничество великих держав приносило человечеству лишь бедствия. Поэтому Китай никогда не пойдет по пути «сильная нация неизбежно стремится к гегемонии». Конституция страны прямо устанавливает приверженность мирному развитию, и этот курс останется неизменным, добавил Ван И.

Особо министр остановился на тайваньском вопросе, назвав его «красной линией», которую никому не позволено пересекать. Он напомнил, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, и любые попытки вмешательства извне будут расцениваться как посягательство на суверенитет и важнейшие интересы страны.

Китай анонсировал «решительные удары» по Тайваню

В своем выступлении Ван И призвал к построению такой модели международных отношений, где каждая страна - независимо от размера и военной мощи - сможет найти свое место и играть свою роль.

«Равенство означает, что все государства считаются равноправными членами международного сообщества», - подчеркнул министр.

Завершая пресс-конференцию, глава МИД КНР выразил уверенность, что совместными усилиями можно создать мир всеобщей безопасности, процветания, открытости и инклюзивности. Он призвал все страны отказаться от логики блокового противостояния и вместе строить гармоничный многополярный миропорядок.