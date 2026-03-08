В Киев прибыл премьер Нидерландов Роб Йеттен

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен прибыл в Киев с официальным визитом. Соответствующие кадры его визита опубликовал Telegram-канал «Киев 24».

В украинской столице Йеттена встретил президент республики Владимир Зеленский. Вместе они проследовали до мемориала павшим бойцам Вооруженных сил Украины на площади Независимости.

38-летний лидер партии «Демократы-66» Роб Йеттен возглавил нидерландское правительство в феврале. Он заявлял, что планирует «как можно скорее» посетить столицу Украины с официальным визитом и что Киев может рассчитывать на поддержку Амстердама.

До этого, в январе, новое коалиционное правительство Нидерландов, в состав которого вошли представители «Демократов 66», Народной партии за свободу и демократию (VVD) и «Христианско-демократический призыв» (CDA), представили соглашение, в котором обязались обеспечить Украине многолетнюю военную помощь. Согласно документу, с 2027 года Амстердам будет направлять на поддержку Украины €3,4 млрд ежегодно.

До этого 26 членов Евросоюза из 27 поддержали план по оказанию помощи и милитаризации Украины.