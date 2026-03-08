"Поднять белый флаг ": в США запаниковали после убойного ответа Ирана

Ответные удары Тегерана привели к уничтожению критически важных американских военных объектов по всему ближневосточному региону.

Подполковник армии США в отставке, военный аналитик Дэниел Дэвис заявил, что шансы администрации Дональда Трампа нанести Ирану военное поражение фактически равны нулю, а цена агрессии уже стала для Вашингтона неприемлемой.

«Критически важные объекты США, включая радиолокационные станции и военные базы, находятся под ударом по всему региону», — написал в социальной сети X военный эксперт.

Он подчеркнул, что попытка Вашингтона стереть Иран с лица земли и загнать его в «первобытное состояние» провалится быстрее, чем у американской армии закончатся запасы ракет. По словам офицера, Иран в четыре раза обширнее Ирака, а его 90-миллионное население не собирается капитулировать перед лицом внешней угрозы.

«Масштабная война» : как мировые лидеры отреагировали на атаку на Иран

Дэвис убежден, что стратегические задачи, намеченные Белым домом на иранском направлении, не имеют реальных перспектив реализации из-за жесткого сопротивления Тегерана. Пользователи социальной сети обратили внимание на прогноз аналитика о скором истощении ресурсов Пентагона в ходе затянувшейся операции. Оценивая текущую ситуацию на поле боя, подполковник резюмировал: «Вероятность победы в этой кампании стремится к нулю».