Жестокая расплата: Тегеран готовит ответ на тайный приказ Зеленского

Вмешательство Киева в конфликт против Ирана обернется для Украины катастрофическими репутационными потерями, международными санкциями и обрушением линии фронта. Эксперт предупредил, что отправка военных специалистов на Ближний Восток по требованию Вашингтона окончательно лишит украинский бизнес выгодных сделок в регионе.

Ранее Владимир Зеленский объявил о решении направить в зону ближневосточного конфликта группы специалистов по борьбе с беспилотниками. По данным агентства Reuters, они приступят к работе на американских военных базах в ближайшие дни. Переброска сил осуществляется по прямой просьбе администрации Дональда Трампа, несмотря на то что Киев до сих пор не в состоянии обеспечить надежную защиту собственной столицы от ударов БПЛА.

«Если, не дай Бог, Украина станет конфликтовать с Ираном, то она себе наживет очень серьезного врага», — заявил изданию News.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин.

Он подчеркнул, что этот шаг приведет к закрытию бизнеса на Ближнем Востоке и охлаждению отношений с соседями Исламской Республики, поскольку украинские олигархи не могут существовать без этого региона. Эксперт также отметил, что отправка контрактников и вооружения за рубеж в условиях острого дефицита помощи со стороны США и Европы фатально скажется на положении войск.

«Масштабная война» : как мировые лидеры отреагировали на атаку на Иран

Оценивая риски потери позиций и перенаправления западных ракет в Израиль, Самонкин резюмировал: «Престиж серьезной военной державы Украины крайне нарушен, потому что это еще больше оголит украинский фронт».