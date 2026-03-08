Израиль возобновил полеты гражданской авиации

Израиль частично разрешил полеты гражданской авиации, это произошло впервые с начала ближневосточного конфликта. Об отправке рейсов сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В воскресенье первые лайнеры с пассажирами вылетели из аэропорта Бен-Гурион. Рейсы отправили израильские авиакомпании «Эль-Аль», Israir и Arkia.

«Аэропорт частично возобновил работу по обслуживанию вылетающих рейсов», — подтвердили в пресс-службе Бен-Гуриона.

Квота пассажиров на один рейс была увеличена с 70 до 100 пассажиров. При этом действует ряд ограничений. Вылетающие израильтяне должны подписать специальный документ, обязывающий не возвращаться в страну в течение как минимум 30 дней с даты вылета.

Авиаперевозчик «Эль-Аль» приостановил продажу билетов до 21 марта, чтобы пассажиры, купившие билеты до начала конфликта, смогли вылететь из Израиля.

Сейчас самый дешевый билет авиакомпании в Москву стоит 406 долларов.

Ранее в Минтрансе России заявили, что из-за конфликта на Ближнем Востоке остаётся закрытым небо шести государств.