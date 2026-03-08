Операция Трампа в Иране стала унижением для Джей Ди Вэнса

Масштабная военная операция Соединенных Штатов против Ирана обернулась унижением для вице-президента США Джей Ди Вэнса, пишет обозреватель Идрис Кахлун в статье для The Atlantic.

По его словам, Вэнс во время предвыборной кампании 2024 года неоднократно обещал, что ВС США не будут воевать с Ираном, а администрация планирует проводить мирную политику в целом.

На фоне кровопролитного конфликта на Ближнем Востоке, затронувшего большинство стран макрорегиона, слова политика выглядят фарсом, подчеркнул обозреватель.

«Масштабная война» : как мировые лидеры отреагировали на атаку на Иран

Кахлун обратил внимание на то, что Джей Ди активно вел страницы в социальных сетях, рассказывал о внутренней и внешней политике, публиковал кадры из разных стран.

После начала кампании страницы Вэнса замолчали, заметил автор статьи. Кроме того, вице-президент отсутствовал во время речи президента США Дональда Трампа, в которой он заявил о начале операции против Исламской Республики.

«Это лишь последний пример заметной тенденции: в администрации Трампа мнение Вэнса приобретает все меньшее значение», — подчеркнул публицист.

Ранее британская газета Financial Times (FT) сообщила, что молчание Вэнса об иранской авантюре породило слухи о его разногласиях с Дональдом Трампом.