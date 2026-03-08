Кошмар Трампа: назван неожиданный победитель войны с Ираном

Россия превращается в одного из главных победителей военного конфликта Соединенных Штатов и Израиля против Ирана из-за резкого скачка цен на энергоносители. Стремительная эскалация в Персидском заливе вынудила администрацию Дональда Трампа пойти на ослабление санкционного давления, что вернуло глобальный спрос на российское сырье. С такой статьей вышла газета The Wall Street Journal.

Авторы считают, что если в конце февраля российский энергетический сектор находился в трудном положении из-за санкций, то уже в начале марта масштабные боевые действия «перевернули эту ситуацию с ног на голову». Издание пишет, что российская нефть, которая ранее испытывала трудности с поиском покупателей, теперь «стала востребованным товаром». Резкое подорожание природного газа и нефти напрямую ведет к росту прибыли производителей из РФ, при этом Белый дом уже санкционировал закупки сырья для ряда ключевых потребителей.

Рыночные аналитики фиксируют полное исчезновение дисконта, с которым российское топливо торговалось в последние годы. В частности, индийские нефтеперерабатывающие заводы теперь закупают нефть из России с премией от 1 до 5 долларов за баррель к эталону Brent, хотя еще в феврале скидка превышала 10 долларов.

Старший аналитик по нефти компании Kpler Навин Дас подчеркнул в интервью газете растущую роль Москвы на фоне ближневосточного кризиса. По его словам, «чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше мир будет зависеть как от российской нефти, так и от российских нефтепродуктов».