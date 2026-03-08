"Некому капитулировать": Трамп сделал резкое заявление о войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что капитуляция Ирана возможна даже в том случае, когда сдаваться будет уже некому.

Такое заявление он сделал, комментируя ход военной операции.

«Если они сдадутся или если не будет никого, чтобы сдавать», — описал американский лидер своё видение завершения конфликта.

При этом он не исключил, что карта Ирана может измениться после ударов США.

Трамп также допустил отправку наземных сил, но только при наличии «веской причины» — например, для захвата обогащённого урана. При этом он выступил против участия курдов в наземной операции, несмотря на их готовность.

«Я не хочу, чтобы курды шли туда, не хочу видеть, как их ранят или убивают», — добавил он.

Кроме того, Трамп обвинил Тегеран в ударе по иранской школе для девочек, где погибли более 100 человек.