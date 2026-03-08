Стали известны подобности о взрыве в посольстве США

Посольство США в Осло получило «незначительные повреждения» в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье ночью. Пострадавших нет, на расследование брошены большие ресурсы, сообщает полиция Норвегии.

В утреннем пресс-релизе полиция Норвегии подтвердила, что у одного из входов в американское посольство произошел взрыв.

«На месте происшествия находится большое количество экстренных служб, однако пострадавших нет, причинен лишь незначительный материальный ущерб», — заявили в полиции.

При этом правоохранители не дают подробностей о характере и источнике взрыва. По их словам, сейчас территория проверена и не представляет опасности. Ведется розыск потенциальных преступников.

По словам Мартины Аурдал, репортера газеты Dagbladet, присутствовавшей на месте происшествия, всю ночь у посольства «наблюдалось массовое присутствие полиции», прибыли три пожарные машины, в воздух подняли вертолеты и беспилотники.

В Багдаде произошли взрывы, у посольства США сработала система ПВО

Вооруженная полиция перекрыла ближайшие улицы для пешеходов. Все машины, направлявшиеся к территории посольства, также останавливали.

Свидетели, живущие рядом, говорят, что слышали громкий взрыв.

В минюсте Норвегии заявили, что на расследование ЧП брошены «большие ресурсы».