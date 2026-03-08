РИА Новости: учебник в Молдавии занизил число гетто времен войны
Авторы нового учебника по истории для девятых классов школ Молдавии указали, что во время Второй мировой войны Румыния создала на территории республики около 100 гетто для евреев и цыган, однако фактическое число таких мест было примерно в два раза больше. На это указал корреспондент РИА Новости, изучив издания.
В тексте учебника говорится, что вступление Румынии в войну на стороне нацистской Германии 22 июня 1941 года привело к масштабной депортации и уничтожению евреев — через массовые экзекуции и интернирование более чем в 100 гетто и лагерях на территориях Бессарабии, Буковины и Приднестровья.
В то же время, по данным Еврейской общины Молдавии, преследование евреев и цыган со стороны Румынии началось еще до того, как нацисты приняли решение о так называемом «окончательном решении еврейского вопроса» в Европе. Согласно информации общины, на территории современного Приднестровья по указу румынского диктатора Иона Антонеску было создано 189 лагерей, а еще 49 появились на правом берегу Днестра.
Как отмечается в материале, после прихода к власти в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой называют президента страны Майю Санду, в республике проводится политика, которую критики связывают с пересмотром исторических оценок.
Парламентское большинство ПДС принимает ряд спорных решений, включая запрет на использование георгиевской ленты и установку памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне нацистской Германии. Такие памятники появляются в различных регионах страны, в том числе в Кишиневе, нередко при участии официальных лиц и представителей румынского посольства. Эти инициативы сопровождаются торжественными церемониями и вызывают критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.