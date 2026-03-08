Трамп раскрыл, какие потери понес Иран в ходе конфликта

ВВС и ВМС США уничтожили флот, авиацию, ключевые элементы военной инфраструктуры Ирана, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом пишет CBS.

Американские и израильские военные в период с 28 февраля по 8 марта нанесли ряд ракетно-бомбовых ударов по целям на территории Ирана, поразили школы, спортивные объекты, правительственные здания.

В первые 36 часов было израсходовано свыше 3000 высокоточных боеприпасов и ракет-перехватчиков.

КСИР в ответ нанес комбинированные (с помощью ракет и дронов) удары по 27 военным базам США, атаковал объекты Франции, Британии, Израиля.

«Заводы взрываются прямо сейчас. Флота больше нет — он на дне моря. Сорок два корабля, 42, за шесть дней. Флота больше нет. Авиации больше нет. Каждый элемент их армии уничтожен. Их руководство уничтожено. Нет ничего, что бы не было уничтожено», — разъяснил Трамп.

Американский лидер также обратил внимание на историю с уничтожением школы для девочек на юге Ирана. По его мнению, «удар по ней нанесли иранские военные».

«Масштабная война» : как мировые лидеры отреагировали на атаку на Иран

Ранее сообщалось, что в ЦАХАЛ категорически опровергли удары по гражданским объектам Ирана.

Ряд газет США заявил, в свою очередь, что американские летчики не атаковали образовательные учреждения, они били по военным объектам. Один из них, заметили журналисты, находился рядом с уничтоженной школой.