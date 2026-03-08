За последнюю неделю ВС РФ нанесли удары по Украине «тысячи раз». Об этом в своем Telegram-канале написал президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, речь идет о «почти 1750 ударных дронов, 1530 управляемых авиационных бомб, 39 ракетах». В связи с этим Зеленский напомнил о необходимости предоставлять Киеву ракеты для систем ПВО.

«Нужно и в дальнейшем усиливать санкции на Россию и ее сообщников. Все, что помогает РФ финансировать и продолжать эту войну, нужно блокировать. Сегодня же будут переговоры с европейскими партнерами по каждому из этих элементов», — написал политик.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что конфликт на Ближнем Востоке пока не повлиял на поставки американского оружия Украине по инициативе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Он отметил, что пока не получал сигналов от европейцев и американцев о проблемах с поставками дефицитных ракет PAC-3 к системам Patriot.

Раскрыты детали массированной атаки ВСУ на Россию после резкого заявления Зеленского

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.