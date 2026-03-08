Истощение запасов высокоточного вооружения в ходе конфликта с Ираном лишает Соединенные Штаты возможности эффективно сдерживать Россию и Китай. Согласно анализу американских экспертов, продолжение масштабных боевых действий на Ближнем Востоке подрывает оборонный потенциал Вашингтона на годы вперед.

Как отмечается в публикации The American Conservative, с каждым днем войны Пентагон все больше расходует «ограниченные запасы ракет, на замену которых потребуются миллиарды долларов и годы». Обозреватель издания подчеркивает, что затяжной конфликт с Тегераном критически бьет по военным резервам, необходимым американской стороне в других ключевых регионах мира.

В материале указывается, что для сохранения глобального влияния администрации Дональда Трампа следует в кратчайшие сроки завершить операцию. Автор статьи резюмирует, что «чем раньше США смогут объявить о победе и вернуться домой, тем лучше будет для возможностей Вашингтона сдерживать Китай, Россию и Северную Корею с помощью обычного вооружения».