В действиях США не увидели желания деблокировать Ормузский пролив

США не демонстрируют готовности помешать Ирану блокировать Ормузский пролив. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы отметили, что, если в первые дни конфликта Тегерана будто примерялся к масштабам и методам ограничения прохода судов, то теперь всякая двусмысленность исчезла: подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) наносят удары ракетами и морскими беспилотниками по танкерам, которые считаются нарушителями установленного режима.

«США, несмотря на заявления о якобы уничтоженной армии Ирана, не спешат заходить непосредственно в пролив и брать на себя задачу установления там режима гарантированно безопасного судоходства», — говорится в посте.

Отмечается, что патрулировать пролив при помощи авиации небезопасно, а использование кораблей только увеличивает риски.

«В итоге складывается ситуация, в которой Иран может делать в Ормузском проливе все, что хочет», — резюмируют авторы.

Ранее стало известно об опасениях американской разведки, что Ирану удастся добраться до обогащенного урана, погребенного после ударов по ядерному объекту в Исфахане летом 2025 года.