Глава МИД КНР Ван И заявил о невозможности разделения Китая и Тайваня, подчеркнув, что Тайвань никогда не был и не станет отдельной страной.

«Тайвань с древних времён является территорией Китая, он никогда не был, не является и никогда не станет каким-либо государством», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, руководство Демократической прогрессивной партии продолжает следовать сепаратистской позиции по независимости Тайваня, что подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Ранее Китай подтвердил намерение наносить «решительные удары» по сепаратистам Тайваня.