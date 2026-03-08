США и Израиль за последние дни нанесли ряд ударов по объектам нефтяной индустрии Ирана. Это привело к пожару на нефтехранилище «Шахран» в Тегеране, а в дальнейшем может привести к масштабной экологической катастрофе, передает Telegram-канал «Царьград ТВ».

В Национальной иранской компании по распределению нефтепродуктов уточнили, что были атакованы пять объектов — нефтяные базы и центр транспортировки нефтепродуктов в Тегеране и Альборзе.

На кадрах над столицей Ирана поднимается огромный столб черного дыма, за ним практически не видны городские постройки, даже высотные.

На фоне пожаров власти Тегерана предупредили население о значительном риске кислотных дождей.

Ранее глава МИД Ирака Фуад Хусейн сообщил, что атаки Израиля на иранские ядерные объекты могут привести к экологической и санитарной катастрофам.

Эксперт Института национальной стратегии Университета Цинхуа Цянь Фэн подчеркнул, в свою очередь, что операция США против Ирана грозит привести к мировому энергетическому кризису, падению темпов роста глобального ВВП и полному изменению геополитической архитектуры на Ближнем Востоке.