Территорию Ирана накрыли кислотные дожди — все из-за взрывов нефтяных складов. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщили в пресс-службе Красного Полумесяца.

В результате пожаров в атмосферу попадает большое число токсичных соединений, оксидов серы и азота, которые образуют очень опасные осадки. Такой дождь может вызывать химические ожоги кожи.

По словам представителей организации, пораженное место нельзя тереть. Его нужно промыть непрерывной струей холодной воды. Одежду, пропитанную осадками, нужно сменить и поместить в герметичный пакет.

— Если вы оказались на открытом воздухе, немедленно укройтесь под бетонными или металлическими крышами и избегайте укрытия под деревьями, — добавили в Telegram-канале ведомства.

Днем ранее армия Израиля попыталась высадить десант с вертолетов в горной местности на границе Ливана и Сирии. В районе поселения Хиям бойцы шиитского сопротивления организовали засаду для группы.

2 марта США и Израиль нанесли новые удары по Ирану и Ливану. Они атаковали восточные, западные и южные районы Тегерана. Удары произошли «одновременно с утренним призывом к молитве».