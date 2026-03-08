Американская разведка опасается, что иранские специалисты доберутся до урана, погребенного после прошлогодних ударов по ядерному объекту в Исфахан. Об этом пишет New York Times со ссылкой на официальных лиц.

Авиация США летом 2025 года нанесла мощные удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что иранская ядерная программа «уничтожена».

В Тегеране в первые часы опровергли словам американского лидера, затем сообщили, что объекты действительно получили значительный ущерб.

«Американские разведслужбы пришли к выводу, что Иран или потенциально другая группа может добраться до главного хранилища высокообогащенного урана Ирана, несмотря на то, что оно было погребено под ядерным объектом страны в Исфахане в результате американских ударов в прошлом году», — пояснили авторы статьи.

Собеседник газеты заметил, что Иран якобы получил возможность добраться до этого урана через узкий проход на месте завалов.

«Масштабная война» : как мировые лидеры отреагировали на атаку на Иран

Источник уточнил, что американские спецслужбы ведут постоянное наблюдение за объектом в Исфахане и говорят, что могут засечь любые попытки иранских властей или других групп добраться до этих запасов.