Агрессивное поведение Владимира Зеленского в ситуации с конфискацией денег в Венгрии грозит ему потерей поддержки американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Вам не стыдно? Надо признать свою оплошность, а не угрожать Венгрии из-за этих денег. Но сама ситуация — это просто пощечина Зеленскому, хотя и совершенно справедливая», — высказался Филиппо.

Политик назвал угрозы Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «совершенно беспрецедентной ситуацией» и отметил, что они вызвали бурю возмущения как в Будапеште, так и в Брюсселе.

«Удар по ребяткам из Европы». Названы хозяева конфискованных у украинских инкассаторов в Венгрии денег

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Венгрия конфисковала автомобили украинских инкассаторов с деньгами европейских подельников Владимира Зеленского. Он отметил, что деньги принадлежали «совершенно конкретным людям».