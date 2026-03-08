Трамп раскрыл судьбу наземной операции против Ирана

США пока не планируют наземную операцию в Иране. Об этом заявил в ходе пресс-конференции на борту своего самолета американский лидер Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

Президенту США задали вопрос, могут ли Вооруженные силы быть привлечены для захвата объектов нефтяной промышленности или мест хранения ядерного топлива Ирана.

«Мы не будем делать это сейчас, может быть, поступим так позже», — сказал Трамп.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Вашингтон просил Москву не предоставлять Ирану разведанные об американских объектах на Ближнем Востоке.