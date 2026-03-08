"Ужасно пострадает": в Финляндии сделали внезапное заявление о России

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в своем аккаунте в соцсетя Х сделал заявление о том, что Хельсинки, поддерживая разрыв отношений с Россией, может серьезно пострадать экономически, учитывая начинающийся мировой энергетический кризис на фоне войны США и Израиля с Ираном.

"Война в Иране спровоцирует глобальный энергетический кризис колоссальных масштабов", - прогнозирует политик.

Мема также предупредил соотечественников, что "Финляндия пострадает от этого ужасно". Кроме этого он назвал "ужасной ошибкой" решение "разорвать все связи с российской энергетикой".

Напомним, что боевые действия практически остановили судоходство в Ормузском проливе, который является ключевым маршрутом для поставки нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива на мировой рынок.