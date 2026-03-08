Уиткофф рассказал о своей просьбе к России

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф признался, что просил Россию не передавать разведданные Ирану. Об этом сообщает ТАСС.

Данная тема была затронута в разговоре Уиткоффа с журналистами на борту самолета президента США. Спецпосланника спросили, просил ли он Москву «не передавать иранцам информацию о целях и другую помощь».

«Я это решительно заявил», — ответил Уиткофф.

Он добавил, что «надеется», что такая помощь не оказывается.

Ранее несколько западных СМИ утверждали со ссылкой на анонимные источники, что Россия якобы передает Тегерану разведывательную информацию об американских базах на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «нет никаких оснований думать, что Россия поддерживает Иран в войне».