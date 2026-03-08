Пезешкиан: Иран ответит на агрессию со стороны соседних стран

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран считает соседние государства братскими, однако готов дать решительный отпор в случае нарушения своих границ.

Об этом сообщает агентство ISNA.

По словам президента, Иран ценит добрососедские отношения, но ставит в приоритет защиту собственного суверенитета.

«Мы братья с соседними странами, но, если какая-либо страна попытается использовать это и нарушить нашу территорию, мы ответим им», — сказал глава государства.

Пезешкиан подчеркнул, что попытки воспользоваться ситуацией для атаки на Иран встретят жёсткую реакцию.

Ранее Пезешкиан извинился перед соседними странами и заявил, что Тегеран не будет наносить по ним удары, если они не атакуют первыми.