Пезешкиан: Иран ответит на агрессию со стороны соседних стран
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран считает соседние государства братскими, однако готов дать решительный отпор в случае нарушения своих границ.
Об этом сообщает агентство ISNA.
По словам президента, Иран ценит добрососедские отношения, но ставит в приоритет защиту собственного суверенитета.
«Мы братья с соседними странами, но, если какая-либо страна попытается использовать это и нарушить нашу территорию, мы ответим им», — сказал глава государства.
Пезешкиан подчеркнул, что попытки воспользоваться ситуацией для атаки на Иран встретят жёсткую реакцию.
Ранее Пезешкиан извинился перед соседними странами и заявил, что Тегеран не будет наносить по ним удары, если они не атакуют первыми.