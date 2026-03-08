«Перешли к сжиганию»: новый удар США по Ирану вызвал переполох на Западе

Американские военные начали полностью уничтожать Тегеран – столицу Ирана.

Об этом в своём микроблоге в социальной сети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, передаёт РИА Новости.

«Вашингтон быстро перешёл от проливания крокодиловых слёз, говоря об иранцах, к сжиганию их столицы», – написал он.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», 7 марта глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал очень сильный удар по Ирану.

