Президент Украины Владимир Зеленский находится в панике из-за того, что Европейский союз (ЕС) не может выделить Киеву обещанный кредит в 90 миллиардов евро. Причину тревоги украинского лидера назвал кипрский журналист Алекс Христофору.

«Если Украина не получит этот заем к апрелю, тогда денег не будет ни на что: ни на армию, ни на управление государством, ни на зарплаты. Поэтому Зеленский судорожно пытается получить эти деньги», — сказал он.

По его словам, конфликт Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном только усугубляет положение Украины.

Ранее Зеленский пригрозил дать адрес и номер Орбана Вооруженным силам Украины, чтобы бойцы пообщались с политиком «на своем языке». Украинский лидер предложил прибегнуть к такому сценарию в случае, если Будапешт не прекратит блокировать передачу Киеву кредита в 90 миллиардов евро.