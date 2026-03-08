В Европе назвали причину паники Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский находится в панике из-за того, что Европейский союз (ЕС) не может выделить Киеву обещанный кредит в 90 миллиардов евро. Причину тревоги украинского лидера назвал кипрский журналист Алекс Христофору.
По его словам, конфликт Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном только усугубляет положение Украины.
Раскрыты причины злости Зеленского на Орбана
Ранее Зеленский пригрозил дать адрес и номер Орбана Вооруженным силам Украины, чтобы бойцы пообщались с политиком «на своем языке». Украинский лидер предложил прибегнуть к такому сценарию в случае, если Будапешт не прекратит блокировать передачу Киеву кредита в 90 миллиардов евро.