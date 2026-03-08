Ван И высказался об отношениях Китая и РФ

Китай и Россия поддерживают высокий уровень взаимного доверия, оставаясь независимыми и автономными в стратегическом плане.

С таким заявлением выступил на ежегодной конференции глава Министерства иностранных дел Китая Ван И.

«Китай и Россия обладают высокой степенью взаимного политического доверия, и их отношения характеризуются принципом «спина к спине», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с Ван И.