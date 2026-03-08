В Финляндии раскрыли подробности о подготовке к транзиту ЯО

Закон о планируемом снятии запрета на транзит ядерного оружия (ЯО) через Финляндию готовился втайне от парламентариев. Об этом сообщила председатель партии «Левый союз» Минья Коскела, ее слова приводит Yle.

«Неприемлемо, что законодательная подготовка велась втайне и что информация о проекте скрывалась от парламента», – заявила она.

Коскела подчеркнула, что при разработке такой важной инициативы, имеющей значительное влияние на внешнюю политику и безопасность страны, хотелось бы соблюдения парламентаризма.

Напомним, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отметил, что власти страны допускают возможный протест России из-за изменения законодательства о ядерном оружии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что подобные инициативы способны усилить напряженность в Европе. Политик отметил, что такие заявления лишь делают Финляндию более уязвимой, причем эта уязвимость становится следствием решений самих финских властей.