Зеленского предупредили о ловушке из-за Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден подчиниться США и принять участие в войне с Ираном, поскольку Киев сильно нуждается в ракетах для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об иранской «ловушке» предупредил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.
По его мнению, украинский лидер сделает все, что от него потребует президент США Дональд Трамп, включая отправку специалистов по борьбе с дронами, так как иначе Зеленский рискует остаться без оружия.
Ранее сообщалось, что США и страны Персидского залива ведут переговоры с Украиной о создании аналога системы акустического обнаружения, известной как «Небесная крепость». Такая система предназначена для противодействия иранским ударным беспилотникам.