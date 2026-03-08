В Киеве сделали неприятный вывод после атаки США на Иран

Военная операция Соединенных Штатов против Ирана показала, что американский президент Дональд Трамп не предоставит Киеву никаких гарантий безопасности. Такой вывод в в эфире Леонида Кучмы Олег Соскин.

«То, что важно для нас: на примере этой войны с Ираном четко видно, что никаких гарантий безопасности они нам не дадут. Это все болтовня», — выразил мнение политолог.

Как утверждает Соскин, Украина больше не входит в число интересов Трампа, поэтому Киеву следует перестать надеяться как на военную помощь, так и на поддержку на переговорах с Москвой. Эксперт заключил, что «никакого ЕС, никакого НАТО, вообще ничего не будет».

Ранее Соскин рассказал, что на Украине готовится переворот для свержения президента Владимира Зеленского на фоне ослабления его позиций. Соскин допустил, что к перевороту могут быть причастны США, которые сделали экс-главкома ВСУ и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного публичной фигурой для замены украинского лидера.