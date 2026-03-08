Аэропорт европейской столицы был закрыт из-за БПЛА

Международный аэропорт Софии прерывал работу днём в субботу после обнаружения беспилотника в небе над ним. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

Администрация аэропорта активировала меры безопасности и уведомила власти, включая управление воздушным движением, МВД и пограничную полицию. Из-за инцидента прибывавший из Кельна самолёт перенаправили в аэропорт Варны, где он благополучно приземлился.

Воздушное пространство было закрыто ненадолго. К настоящему моменту аэропорт Софии работает в штатном режиме.

