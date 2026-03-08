В США указали на ошибку Трампа в Иране

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может ввязаться в бесконечную войну с Ираном. Такое мнение выразил американский портал The National Interest.

Как утверждается в статье, запустив этот кризис, глава США повторяет те же ошибки, которые долгое время определяли ближневосточную политику Вашингтона. Без корректировки курса страна движется по пути к еще одной бесконечной войне, предупреждает портал.

Несмотря на первоначальную цель, — свержение правительства в Иране — администрация американского президента начинает определять желаемый итог согласно ходу боевых действий.

«Отсутствие четкой стратегии и укоренившиеся лоббистские группы определяют политику, в результате чего Вашингтон ввязался в еще одну затяжную войну на Ближнем Востоке, которая, судя по всему, в ближайшее время не закончится», — констатирует The National Interest.

Ранее Трамп заявил, что отправка американских военнослужащих в Иран возможна. При этом он уточнил, что это может произойти «по очень веской причине».