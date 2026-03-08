Жители Кубы вышли на ночные протесты с кастрюлями

Люди в кубинской столице вышли на ночные протесты с кастрюлями. Акция стала выражением недовольства на отсутствие еды, воды, электричества и лекарств, о чем рассказали журналистам РИА Новости местные жители.

Впрочем, как сообщают источники, обстановка после протестов достаточно спокойная. В ночное время в густонаселенных районах города в ночь на субботу гремели кастрюли — такой вид акции является одним из самых распространенных в регионе.

Несколько десятков человек попытались перекрыть движение по дороге в муниципалитете Центральная Гавана.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал Кубе «новую великую жизнь». В рамках саммита «Щит Америки» во Флориде президент США заявил, что у страны нет «ни денег, ни нефти».