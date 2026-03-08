Трамп высмеял власти «величайшего» союзника США

Президент США Дональд Трамп высмеял власти Великобритании, включая ее премьер-министра Кира Стармера. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, «некогда великий и, возможно, величайший» союзник Штатов все-таки решил отправить два авианосца на Ближний Восток, чтобы помочь США наносить удары по Ирану.

«Ну и ладно, премьер-министр Стармер, они нам больше не нужны. Но мы это запомним. Нам не нужны люди, которые присоединяются к войнам после того, как мы уже победили!», — написал Трамп.

Ранее Трамп выразил недовольство по поводу военного сотрудничества с Великобританией на фоне конфликта с Ираном, отметив, что он «не в восторге» от политики Лондона. Американский лидер раскритиковал Стармера, заявив, что он «не Уинстон Черчилль».